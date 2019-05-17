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حملات بيطرية على المطاعم والموائد وأسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين

الجمعة، 17 مايو 2019 01:00 ص
حملات بيطرية على المطاعم والموائد وأسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وأسواق ومنافذ بيع وعرض اللحوم، وموائد الرحمن والمطاعم للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين خلال الأيام المقبلة فى رمضان.
 

 كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعلنت عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغت إجمالى المضبوطات حوالى 7 أطنان و916 كجم فى 15 محافظة.
 

كما تواصل الخدمات البيطرية، من خلال غرف العمليات المشكلة للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة، فضلاً عن تلقى بلاغات المواطنين حول أى مخالفات فى هذا الشأن من خلال الخط الساخن، مشيرة إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.
 

 وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الأفراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.
 

وأوضح التقرير، أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.
 

وتابع التقرير، أن تنفيذ الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.


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