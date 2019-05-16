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نائب وزير الدفاع السعودى: أعمال الحوثيين الإرهابية بأوامر عليا من طهران

الخميس، 16 مايو 2019 11:10 ص
نائب وزير الدفاع السعودى: أعمال الحوثيين الإرهابية بأوامر عليا من طهران الحوثيين ـ صورة أرشيفية
رويترز
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 قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، إن هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو تظهر أن الجماعة أداة فى يد إيران، مشيرا إلى أن ما يقوم به الحوثيون من أعمال إرهابية يأتى بأوامر عليا من طهران.

وكان تلفزيون العربية ذكر اليوم الخميس نقلا عن التحالف العربى فى اليمن، أن استهداف جماعة الحوثى لمنشآت نفطية فى المملكة فى وقت سابق هذا الأسبوع "يرقى لجرائم حرب".

ونفذ التحالف عدة غارات جوية اليوم الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء، التى يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.

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