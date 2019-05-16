ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة البنمية OCEAN DREAM

استقبل ميناء بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس السفينة السياحية و"dream ocean" والتى يبلغ طولها 186متر ،غاطس 7.3متر، حمولتها الكلية 35265 طن وترفع علم بنما" وعلى متنها 1234سائح وسائحة من مختلف جنسيات العالم ضمن سياحة اليوم الواحد.
يذكر، أن السفينة ترسوا بالميناء لمدة 8 ساعات ونزول 1430سائح للقيام بجولة سياحية لتتوجه إلى ميناء سيرلانكا لاستكمال رحلتها.
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسهيل كافة الإجراءات لتيسير دخول وخروج السائحين بيسر وامان.
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