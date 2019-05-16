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جولة سياحية لركاب السفينة البنمية ocean dream بشوارع ومعالم بورسعيد

الخميس، 16 مايو 2019 08:09 م
جولة سياحية لركاب السفينة البنمية ocean dream بشوارع ومعالم بورسعيد السياح
بورسعيد - السيد فلاح
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جاب سائحو السفينة السياحية البنمية ocean dream شوارع ومعالم مدينة بورسعيد، عصر اليوم الخميس، بسعادة بالغة، وذلك بعد ساعات من رسو السفينة التى أقلتهم من ماليزيا بميناء بورسعيد السياحى، وحرص السائحون ومعظمهم من اليابان على التنزه والتسوق والتقاط الصور التذكارية، حيث جرى تنظيم جولات سياحية لهم بالحنطور. 
 

فى المقابل يتوجه أغلبية ركاب السفينة المذكورة لزيارة معالم القاهرة ومن بينها الأهرامات والمتحف الحربى ومنطقة الآثار الإسلامية والقبطية وخان الخليلى غدًا الجمعة، على أن يعود الفوج من القاهرة لميناء بورسعيد للحاق بالسفينة قبل مغادرتها إلى الموانى اليونانية.
 

وتعد السفينة ocean dream من أكبر وأحدث السفن السياحية فى العالم، وقد سبق لها زيارة ميناء بورسعيد أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.
 

ويبلغ طولها 186 مترا، وغاطسها 7.3متر، وحمولتها الكلية 35265 طن وترفع علم بنما، وعلى متنها 1234 سائحًا وسائحة من مختلف جنسيات العالم، وتم رسوها بميناء بورسعيد ضمن سياحة اليوم الواحد، وترسو السفينة بالميناء لمدة يوما  قبل التوجه إلى سيرلانكا لاستكمال رحلتها.
 

قامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسهيل كافة الإجراءات لتيسير دخول وخروج السائحين بيسر وأمان، وذلك تحت إشراف اللواء عبد العزيز برايا رئيس القطاع الشمالى بالهيئة الاقتصادية.


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