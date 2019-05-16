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الخميس، 16 مايو 2019 06:12 م
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جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من السبائك الذهبية والمشغولات داخل أتوبيس

الخميس، 16 مايو 2019 04:40 م
جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من السبائك الذهبية والمشغولات داخل أتوبيس المضبوطات
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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نجح رجال الجمارك بمنفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب لكمية من المشغولات الذهبية، حيث تم العثور على سبيكتين من معدن أصفر اللون بوزن 2 كيلو و300 جرام و5 قطع من معدن أبيض 370 جراما من المشغولات بحيازة سائق أتوبيس قادم من الخرطوم وآخرين من الركاب. 
 
وعثر رجال الجمارك برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، على المضبوطات سالفة الذكر داخل جسم الأتوبيس أسفل التابلوه الأمامي، وتبين أن سائق  الأتوبيس ويدعى ا . م . ا 51 سنة، و كل من الراكب  ا . ع. ا، والراكب ح . ع، سودانين الجنسية والذين ظهرت عليههم علامات القلق فور وصولهم المنفذ،  وعلى الفور قرر رجال الجمارك عرض الأتوبيس علي جهاز الفحص بالأشعة، الذي أكد عن خلو الأتوبيس من أي مضبوطات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات. 
 
 

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