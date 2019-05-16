"الوطنية للإعلام": من حقنا البث الأرضى لكل المباريات المقامة فى مصر

كتب - خالد إبراهيم

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن بث المباريات المقامة على الملاعب المصرية من خلال قنوات التليفزيون الأرضية، حق شرعى للهيئة بموجب القانون، وهو ما ينطبق على كل الأحداث الرياضية والفنية التى تشهدها مصر.

وأصدرت الهيئة بيان اليوم الخميس، قالت فيه إنها تمتلك حق البث الأرضى لكل الأحداث والتظاهرات الفنية والاجتماعية والرياضية، من بطولات أو مباريات فى كل الأنشطة الرياضية المقامة على أرض مصر بمقتضى القانون.

وأكدت أن امتلاك شارة البث فى الدولة المصرية حق أصيل لها منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر فى ظل التنظيم المؤسسى الجديد للإعلام المصرى، وأناطت بها دون غيرها إنشاء وتملّك محطات البث الإذاعى المسموع والمرئى فى أنحاء الجمهورية، ويمتد هذا الدور والحق الأصيل للهيئة باعتبارها صاحبة حق شارة البث فى كل المحافظات.