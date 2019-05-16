video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوطنية للإعلام": من حقنا البث الأرضى لكل المباريات المقامة فى مصر

الخميس، 16 مايو 2019 03:52 م
"الوطنية للإعلام": من حقنا البث الأرضى لكل المباريات المقامة فى مصر مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو
كتب - خالد إبراهيم
إضافة تعليق

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن بث المباريات المقامة على الملاعب المصرية من خلال قنوات التليفزيون الأرضية، حق شرعى للهيئة بموجب القانون، وهو ما ينطبق على كل الأحداث الرياضية والفنية التى تشهدها مصر.

وأصدرت الهيئة بيان اليوم الخميس، قالت فيه إنها تمتلك حق البث الأرضى لكل الأحداث والتظاهرات الفنية والاجتماعية والرياضية، من بطولات أو مباريات فى كل الأنشطة الرياضية المقامة على أرض مصر بمقتضى القانون.

وأكدت أن امتلاك شارة البث فى الدولة المصرية حق أصيل لها منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر فى ظل التنظيم المؤسسى الجديد للإعلام المصرى، وأناطت بها دون غيرها إنشاء وتملّك محطات البث الإذاعى المسموع والمرئى فى أنحاء الجمهورية، ويمتد هذا الدور والحق الأصيل للهيئة باعتبارها صاحبة حق شارة البث فى كل المحافظات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للإعلام تجرى قرعة علنية للعاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج

إذاعات وشاشات "الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد تحرير سيناء

الوطنية للإعلام: استعدادات مكثفة لتغطية إعلامية للاستفتاء على الدستور

الهيئة الوطنية للإعلام تجتمع لمناقشة سُبل تمويل العلاوات المتجمدة

الوطنية للإعلام تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الهيئه الوطنيه للاعلام

مباريات

شارة البث

الاذاعة والتليفزيون

اليوم السابع بلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة