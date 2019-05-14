الإثنين المقبل حوار وطنى حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى

كتبت أسماء نصار

ينطلق الإثنين القادم الحوار الوطنى حول اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى إطار مشروع " ReWater MENA" بالتعاون بين عدد من المنظمات الدولية والمركز الدولى للبحوث الزراعية والمجلس العربى للمياه بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية الأخرى.

ويهدف المشروع إلى التشاور حول الوضع الحالى للصرف الصحى وإعادة الاستخدام فى مصر وما يتطلبه إعداد التقرير المرجعى للصرف الصحى وإعادة استخدام المياه بشكل أكبر وأكثر أماناً من خلال وضع إستراتيجية وطنية مشتركة لإعادة إستخدام المياه فى مصر حتى 2030.

وكشف تقرير للبنك الدولى أن نقص مياه الشرب والصرف الصحى يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية، وأن التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيوياً لنمو المنطقة واستقرارها.

ويوجد أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مناطق إجهاد مائى مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمى الذي يصل إلى نحو 35%، ورغم ندرة المياه، فإن المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه فى العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 2%، فانخفاض الأسعار يثبت كفاءة استخدام المياه، ومن شأن رفع رسوم خدمات المياه أن يشير إلى القيمة الحقيقية للموارد الآخذة فى النقصان وتشجيع الحفاظ عليها، كما يمكن أن يتيح التمويل لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات على نحوٍ منصف ومنتظم.