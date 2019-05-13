19 كيلو بانجو و4 الآف قرص مخدر حصيلة تجارة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا خلال 24 ساعة، حيث ضبطت 169 قضية مخدرات بحوزة 179متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 19 كيلو بانجو، و6 كليو حشيش، وكيلو هيروين، وكيلو من الاستروكس ، و435 جرام من الفودو، و4124 قرص مخدر.