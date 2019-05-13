الرئيسية حوادث 19 كيلو بانجو و4 الآف قرص مخدر حصيلة تجارة المخدرات خلال 24 ساعة الإثنين، 13 مايو 2019 11:15 ص مخدر البانجو-أرشيفية كتب محمود عبد الراضي إضافة تعليق نجحت مكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا خلال 24 ساعة، حيث ضبطت 169 قضية مخدرات بحوزة 179متهم. وعثر بحوزة المتهمين على 19 كيلو بانجو، و6 كليو حشيش، وكيلو هيروين، وكيلو من الاستروكس ، و435 جرام من الفودو، و4124 قرص مخدر. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة اعترافات عاطل :"كنت بابيع المخدرات ديلفرى واتمسكت فى حلوان" مخدرات حشيش هيروين تهريب المخدرات حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حوادث وقضايا اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر 545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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