مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة على يد خادمه بطلق نارى

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالى فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، إطلاق عيار نارى نتج عنه وفاة الأنبا مقار سعد، قسيس بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوة المباحث للكنيسة لبدء التحريات والتحقيقات بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.

وتردد خلال أعمال البحث الجنائى عن قيام الخادم الخاص بالكاهن مقار والذى يدعى كمال شوقى والذى يبلغ من العمر 45 عاما، بإطلاق النار تجاه الكاهن مقار، من طبنجة عيار 9 ملم، مما أرداه قتيلا على الفور لوجود خلافات سابقة بينهما، وكانت قد حدثت مشاجرة بينهما سابقا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد بمقتل كاهن على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية بدائرة القسم، وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة كاهن بالكنيسة به 3 طلقات نارية وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم الكاهن، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص؛ وألقى القبض على المتهم وجار مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.











