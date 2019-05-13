video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيسبوك تحذف حسابات إيطالية كاذبة قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

الإثنين، 13 مايو 2019 02:01 ص
فيسبوك تحذف حسابات إيطالية كاذبة قبل انتخابات البرلمان الأوروبى فيسبوك
رويترز
إضافة تعليق

 قالت شركة فيسبوك اليوم الأحد إنها حذفت عددا من الحسابات الإيطالية من على منصتها نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وحذر الاتحاد الأوروبي من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو أيار كما حثت المفوضية الأوروبية في أبريل  جوجل وفيسبوك وتويتر على بذل المزيد للتصدي للأخبار الكاذبة قبل الانتخابات.

وقال متحدث باسم فيسبوك في إيطاليا في بيان بالبريد الإلكتروني "حذفنا سلسلة من الحسابات الكاذبة والمتكررة والتي خرقت سياساتنا المتعلقة بالمصداقية بالإضافة إلى عدة صفحات وذلك بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بتغيير الأسماء".

وقال "اتخذنا أيضا إجراء ضد بعض الصفحات التي دأبت على نشر معلومات غير صحيحة" مضيفا أن تحقيقا أجرته مجموعة آفاز النشطة على الانترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار.

وقالت آفاز اليوم الأحد إن فيسبوك حذفت 23 حسابا إيطاليا يتابعهم أكثر من 2.46 مليون شخص كانت تنشر "معلومات كاذبة وتضم محتويات مثيرة للانقسام" بشأن قضايا مثل الهجرة والأمصال بالإضافة إلى معاداة السامية.

وأضافت آفاز أن أكثر من نصف مليون حساب من التي تم حذفها كانت تدعم إما حركة 5- نجوم أو الرابطة وهما الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم في روما.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تعهدت في أكتوبر تشرين الأول بالتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة حرصا منها على تجنب التعرض للوائح تنظيمية مشددة.

وقال المتحدث باسم فيسبوك "نحن ملتزمون بحماية سلامة الانتخابات داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم بأسره".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيسبوك ترفض دعوة من شريك مؤسس لتقسيم الشركة

"فيسبوك" تحذف حسابات شخصيات أمريكية متطرفة

البرلمان الأوروبي

الحسابات الإيطالية

فيسبوك

المفوضية الأوروبية

جوجل

حملة الانتخابات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة