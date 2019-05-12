واشنطن تقطع الكهرباء والمياه عن سفارة فنزويلا لإرغام الموالين لمادورو على المغادرة

نشرت قناة "كوبا انفوماثيون" الكوبية، تسجيل فيديو عن السفارة الفنزويلية فى واشنطن، حيث يقيم نشطاء أمريكيون يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو، وقالت إن السفارة اصبحت بلا مياه أو كهرباء بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاقهم.

وكتبت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين على تويتر "أغلقت السلطات الأمريكية المياه فى السفارة الفنزويلية لإرغامنا على المغادرة، لا كهرباء ولا ماء وقليل من الطعام لدينا".

وأشارت القناة إلى أن بنجامين، قالت إنهم جميعا متماسكون رغم أن الكهرباء مقطوعة عن السفارة منذ منتصف الأسبوع.

ومنذ أكثر من شهر يقيم فى مبنى السفارة نشطاء أمريكيون غير حكوميين يدعمون نيكولاس مادورو، الذى فى وقت سابق شكرهم وأعرب لهم عن إعجابه الشديد بحماية السفارة.