موجز السادسة.. الرئيس السيسى يستقبل اليوم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

الرئيس السيسى يستقبل اليوم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

يستقبل اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل قبل قليل.

"الأعلى للاعلام" يطلق موقعا تفاعليا بـ3 لغات استجابة للدارسين الأفارقة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إطلاق موقعا إلكترونياً جديدا يهتم بمجتمع الإعلام الأفريقى، وذلك خلال الفترة المقبلة.

صور.. رئيس الوزراء: زيادة المكون المحلى بالصناعة مسألة حياة أو موت للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر.

جنايات القاهرة تدرج 3 متهمين بـ"أحداث مار مينا" على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بإدراج 3 متهمين القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، على قوائم الإرهاب وهم إبراهيم إسماعيل والمحكوم عليه بالإعدام، عادل محمد إمام والمحكوم عليه بالإعدام، محمد عكاشة محكوم عليه بالمؤبد على قوائم الإرهاب.

"هيئة الاستعلامات" : تعزيز العلاقات مع أفريقيا دعم للأمن القومى العربى

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات على ضرورة إعادة النظر في أسس وعناصر الأمن القومي العربي، وإعادة صياغة تصور يتناسب مع المعطيات والتطورات الإقليمية والعالمية الراهنة لحماية المصالح العربية، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الأمة العربية.

احذروا درجات الحرارة توالى ارتفاعها بكافة الأنحاء.. الأرصاد: ستكون أعلى من المعدل بـ5 درجات.. وتكشف: العظمى ستصل بالقاهرة 38 درجة و40 درجة بجنوب الصعيد الثلاثاء.. وللمواطنين: ابتعدوا عن الشمس وأكثروا السوائل

لازالت توالى درجات الحرارة ارتفاعها على كافة الأنحاء، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بموجة حارة تضرب البلاد وتصل ذروتها منتصف الأسبوع الجارى، حيث متوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء مع منتصف هذا الأسبوع.

"كريس هيوز" يطرح مخطط تفكيك فيس بوك.. أحد مؤسسى الموقع يطالب بتقسيم عملاق التواصل لـ 3 شركات.. السياسة الاحتكارية وانتهاك الخصوصية أبرز أدلته.. وشبكة التواصل الاجتماعى تنفى مزاعمه

"القضاء على احتكار فيس بوك، ووضع الشركة تحت طائلة أحكام القانون لجعلها مسؤولة أكثر أمام الشعب الأمريكى"، هى هذه الحجة التى سعى من خلالها "كريس هيوز" الشريك المؤسس بفيس بوك، إلى تفكيك المنصة العملاقة، مطالبا الحكومة الأمريكية بضرورة فصل انستجرام وواتس آب عن فيس بوك ومنع عمليات الاستحواذ الجديدة لعدة سنوات.