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جنايات القاهرة تدرج 3 متهمين بـ"أحداث مار مينا" على قوائم الإرهاب

الأحد، 12 مايو 2019 01:25 م
جنايات القاهرة تدرج 3 متهمين بـ"أحداث مار مينا" على قوائم الإرهاب جانب من المحاكمة
كتب إيهاب المهندس ــ تصوير عزوز الديب
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بإدراج 3 متهمين القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، على قوائم الإرهاب وهم إبراهيم إسماعيل والمحكوم عليه بالإعدام، عادل محمد إمام والمحكوم عليه بالإعدام، محمد عكاشة محكوم عليه بالمؤبد على قوائم الإرهاب.

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (1)

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (2)

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (3)

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (5)

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (4)

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.

 

الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (6)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (7)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (8)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (9)
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (10)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (11)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (12)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (13)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (14)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (15)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (16)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (17)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (18)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (19)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (20)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (21)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (22)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (23)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (24)
 
الإعدام علي المتهمين بكنيسة ماري مينا (25)

 


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احداث كنيسة حلوان

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