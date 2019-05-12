"الأعلى للاعلام" يطلق موقعا تفاعليا بـ3 لغات استجابة للدارسين الأفارقة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إطلاق موقعا إلكترونياً جديدا يهتم بمجتمع الإعلام الأفريقى، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال صالح الصالحى عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، إن تأسيس هذا الموقع جاء بناء على طلب متكرر للدارسين الأفارقة من الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وفقا لمتطلباتهم وتحقيقا لرغباتهم فى الدورات التدريبية ليكون نافذة إعلامية يشاركون فيها بعد انتهاء تدريبهم وتمكنهم من متابعة الأحداث والتطورات فى الإعلام الأفريقى من خلاله.

وأشار الصالحى إلي أن الموقع الإلكترونى الجديد المخصص للأفارقة سيصدر بـ3 لغات هى الفرنسية والإنجليزية وهى الأكثر انتشارا فى غالبية الدول الأفريقية بالإضافة إلى اللغة العربية لغة الشمال الافريقي والدول العربية بالقارة، موضحا أن الموقع سيضم بالإضافة لهذه اللغات عبر قسم الفيديو لغات أخرى مثل البرتغالية والإسبانية والسواحيلية لتغطية أكبر قدر ممكن في أفريقيا التي تتميز بثراء كبير في اللغات المحلية المستخدمة فيها.

وأكد رئيس لجنة التدريب أن الموقع سيكون إضافة كبيرة للدارسين الأفارقة وسيفتح أفاقا جديدة للتواصل الاعلامى مع القارة السمراء وهو أحد الأهداف الهامة التي تعمل عليها اللجنة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة للدارسين الأفارقة فى مختلف نواحى الإعلام سواء الإذاعى أو الصحفى أو التلفزيونى، طوال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وعلي رأسها وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.

ومن جانبه، قال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والمشرف علي تأسيس الموقع الجديد الخاص بأفريقيا، إن الموقع سيمثل نقلة كبيرة فى التعبيرعن إمكانيات المجلس والدور الكبير الذى يقوم به لخدمة الأشقاء فى الإعلام الافريقي، حيث سيكون مميزا من حيث التصميم أو التقنية المستخدمة لتجعل منه موقع تفاعلى على أفضل مستوى، يضم قناة تلفزيونية عبر يوتيوب تمكن الدارسين الأفارقة من انتاج أعمال مهنية سواء أثناء التدريب أو بعد عودتهم لبلادهم، كما سيشمل منصة للتدريب الإلكترونى وفق الضوابط التى سيضعها المجلس فى هذا الجانب، بالإضافة إلى المحتوى المختلف الذى سيعرف عن وضع الإعلام الأفريقى ودعم تطوره، مشيرا إلى أن الموقع ينتظر أن ينطلق بثه التجريبى باللغات الثلاث عقب عيد الفطر مباشرة.