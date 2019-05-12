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قائد الحرس الثورى الإيرانى: الأمريكيون بدأوا "حربا نفسية"

الأحد، 12 مايو 2019 11:27 ص
قائد الحرس الثورى الإيرانى: الأمريكيون بدأوا "حربا نفسية" الحرس الثورى الإيرانى
رويترز
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نقل متحدث باسم البرلمان عن قائد الحرس الثورى الإيرانى قوله فى جلسة برلمانية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة بدأت حربا نفسية فى المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكى قوات شملت حاملة طائرات ومقاتلات بى - 52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأمريكية هناك.

وتحل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضى.

وقال بهروز نعمتى، المتحدث باسم رئاسة البرلمان ملخصا تصريحات قائد الحرس الثورى وفقا لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيرانى) "بالنظر إلى الوضع القائم في المنطقة، قدم القائد سلامى تحليلا يفيد بأن الأمريكيين بدأوا حربا نفسية لأن ذهاب وإياب جيشهم مسألة طبيعية".

وعُين الميجر جنرال حسين سلامي قائدا للحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.

 

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