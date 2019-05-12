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جوتيريش يصل نيوزيلندا فى إطار جولة بجنوب المحيط الهادئ

الأحد، 12 مايو 2019 10:22 ص
جوتيريش يصل نيوزيلندا فى إطار جولة بجنوب المحيط الهادئ جوتيريش
ويلينجتون (أ ش أ)
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى نيوزيلندا فى إطار جولته لعدد من الدول بجنوب المحيط الهادئ لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يقضى 3 أيام فى نيوزيلندا، يقوم خلالها بلقاء قادة مسلمين فى مدينة "كرايست تشيرتش" لإظهار التضامن بعد تعرض مسجدين بالمدينة لهجوم إرهابى على يد مسلح فى منتصف مارس الماضى أودى بحياة 51 مصليا.

وأشارت (إيه بى سى) إلى أنه من المقرر أن يزور جوتيريش أيضا دول فيجى وتوفالو وفانواتو، حيث سيلتقي، فى فيجي، بمسئولين حكوميين من الدول الأعضاء بمنتدى جزر المحيط الهادئ.

تأتى الجولة التى يقوم بها الأمين العام قبيل القمة العالمية للعمل المناخى المقرر انعقادها فى سبتمبر القادم فى نيويورك، ويمثل التغير المناخى خطورة وجودية لبعض الجزر المنخفضة فى المحيط الهادئ.

 


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