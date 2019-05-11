نائب روسى: صربيا من أهم شركاء روسيا على المستوى الأوروبى والعالمى

موسكو /أ ش أ/

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية (بالغرفة العليا للبرلمان) فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف، اليوم السبت، أن صربيا تٌعتبر واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين لروسيا فى أوروبا والعالم.

وقال كوساتشوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لدينا الكثير من المصالح المشتركة، فكل منا يتبنى الموقف نفسه، الذى يؤيد ضرورة المحافظة على دور الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي".

كما أضاف أن البلدين يجمعهما عدد من المشروعات الضخمة فى مجال الغاز والطاقة النووية والرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وتُعد صربيا واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لروسيا على الساحة الأوروبية والعالمية.