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لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

السبت، 11 مايو 2019 10:13 م
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء امتحانات الثانوية العامة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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لتدريب طلاب الصف الأول الثانوى العام، توجد أمثلة استرشادية فى مادة الأحياء، بالإضافة للفيديو الاسترشادي المنشور، تم توفير أمثلة إضافية في مادة الاحياء لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وكذلك سوف نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.


وتعتبر  فكرة توفير أمثلة استرشادية ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة والهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال ووبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للإمتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.

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