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ضبط محاولة تهريب أدوات تجميل وعطور بمطار القاهرة

السبت، 11 مايو 2019 01:32 ص
ضبط محاولة تهريب أدوات تجميل وعطور بمطار القاهرة ضبط تهريب كمية من أدوات التجميل
كتب هانى عثمان
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ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أسامة أبوسريع مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل والعطور بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت مصادر أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الاتحاد القادمة من دبى، تم الاشتباه فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود مستقبل من 105 كيلوجرامات من الكريمات والشامبوهات والعطور وأدوات التجميل المختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

من جانبه قرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

تهريب أدوات تجميل وعطور بمطار القاهرة (1)
 
تهريب أدوات تجميل وعطور بمطار القاهرة (2)
 
تهريب أدوات تجميل وعطور بمطار القاهرة (3)
 

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