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ضبط شخص بالدقهلية يتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

السبت، 11 مايو 2019 12:29 م
ضبط شخص بالدقهلية يتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من ضبط شخص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية الريال السعودى من المواطنين واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

باستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ( 2 مليون جنيه مصرى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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