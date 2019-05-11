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القوات السعودية تعلن القضاء على 8 إرهابيين بمنطقة القطيف

السبت، 11 مايو 2019 08:45 م
القوات السعودية تعلن القضاء على 8 إرهابيين بمنطقة القطيف عناصر من الشرطة السعودية
كتب وكالات
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تمكنت القوات السعودية، من القضاء على خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر بمنطقة القطيف .

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة أمن الدولة، فى بيان على وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس"، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر.

حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

وقد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية فى حى (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، أتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية، وفى ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذى اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين فى المحيط السكانى للموقع.

وأسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أى من السكان أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأى أذى، وما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها فى الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

 


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