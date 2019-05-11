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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 11 مايو 2019 10:38 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.

 

 


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