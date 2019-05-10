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هيئة رقابية تركية: تغريم فيسبوك 271 ألف دولار بسبب انتهاك لخصوصية بيانات

الجمعة، 10 مايو 2019 05:03 م
هيئة رقابية تركية: تغريم فيسبوك 271 ألف دولار بسبب انتهاك لخصوصية بيانات فيسبوك
اسطنبول (رويترز)
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قالت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية اليوم الجمعة إنها فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة (270976 دولار) في أبريل بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

 

وأشارت الهيئة إلى بيان أصدرته فيسبوك في ديسمبر قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي) مما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

 

وقالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة. وأضافت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في سبتمبر أيلول من العام الماضي وأن عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك

 

 


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