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لماذا تغلق محال المأكولات أبوابها خلال أول أسبوع فى رمضان.. شعبة السمك تجيب؟

الجمعة، 10 مايو 2019 08:00 ص
لماذا تغلق محال المأكولات أبوابها خلال أول أسبوع فى رمضان.. شعبة السمك تجيب؟ سمك
كتب – إسلام سعيد
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كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، عن أن معظم مطاعم الأسماك تتوقف عن العمل خلال أول أسبوع فى شهر رمضان، بسبب الانخفاض الكبير فى الطلب عليها هذه الفترة، نتيجة توجه الأسر المصرية لشراء مأكولات أخرى سواء اللحوم أو الفراخ.
 
وأضاف جعفر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد مرور قرابة أول 10 أيام يبدأ الطلب يعود على الأسماك، لكن الاستهلاك للأسماك طوال شهر رمضان يكون ضعيفًا، خاصة أن هذا العام موسم شم النسيم أعقبه مباشرة شهر رمضان ومن ثم ساهم فى تقليل الطلب بنسب مرتفعة جدًا.
 
وبشأن إمكانية تأثير انخفاض الطلب على السمك فى الأسعار، أشار جعفر إلى أن الأسعار مستقرة الآن ولا يمكن الحكم عليها فى ظل إلغاء رسوم الصادر على تصدير السمك.
 
وكان أحمد جعفر كشف، عن ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى مليون 650 ألف طن أسماك سنويا مقارنة بمليون و500 ألف فقط، مرجعًا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى.
 
ونشرت الجريدة الرسمية قرار إلغاء رسم الصادر المفروضة على صادرات السمك الطازج والمبرد لمدة عام، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أغسطس 2019، على أن يتم تطبيق إلغاء القرار بدءًا من 2 يناير 2019.
 
 
 
 
 
 

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