video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية فى العباسية

الجمعة، 10 مايو 2019 08:35 م
البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية فى العباسية قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، وفدا من الأكاديمية اللاهوتية بموسكو التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يقوم بزيارة لمصر بدأت الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستغرق أسبوعا.

 

يتكون الوفد من رئيس الأساقفة  امفروس و7 من الآباء الرهبان و11 من الأساتذة والطلاب.

 

ويقوم الوفد بجولة في الأديرة القبطية للرهبان والراهبات، وهي أديرة منطقة وادي النطرون، الأنبا بيشوي، السريان، البراموس، إلى جانب دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وديري القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وكذلك ديري الشهيد مارجرجس والشهيد أبي سيفين بمصر القديمة وأيضا الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر كنسية: البابا تواضروس يسافر ألمانيا غدا فى زيارة رعوية وعلاجية

مصادر كنسية: البابا تواضروس يسافر ألمانيا السبت المقبل فى زيارة رعوية وعلاجية

صور.. "مارمرقس يا أبانا للإيمان هدانا".. الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية.. البابا تواضروس يطيب رفاته ويؤكد: مدينون له بإيماننا.. وكاهن كنيسته: من أهم الشخصيات فى تاريخ المسيحية

البابا تواضروس

الأكاديمية اللاهوتية الروسية

المقر الباباوى بالعباسية

الكنيسة

الكنيسة الروسية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة