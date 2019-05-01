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وزير الأوقاف: مصر تعيش الآن أفضل مناخ صحى للخطاب الدينى

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:50 م
وزير الأوقاف: مصر تعيش الآن أفضل مناخ صحى للخطاب الدينى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الخطة الدعوية لشهر رمضان هذا العام تقوم على محورين أساسيين  الأول: تقوية الحس الإيماني وتعظيم المراقبة لله (عز وجل) فى النفوس، والمحور الثاني: يدور حول مكارم الأخلاق وخاصة فيما يتصل بتكافل المجتمع .
 
وأعلن وزير الأوقاف انطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق بداية شهر رمضان الكريم، متوقعًا نجاحها كما حققت حملة رسول الإنسانية ( صلى الله علية وسلم ) نجاحًا كبيراً محليًا وعالميًا، وذلك لتعظيم وإبراز الجانب الإنساني لديننا الحنيف.
 
 وشدد  خلال لقائه بالأكاديمية الوطنية للتدريب، على أن الإخلاص والاجتهاد والثقة فيما عند الله سبيل الوصول إلى الغايات، موضحًا أن مصر  تعيش الآن أفضل مناخ صحي للخطاب الديني، كما حث الأئمة على الاجتهاد فيما يرضي الله (عز وجل )  وعلى التواضع.
 
وأشار وزير الأوقاف إلى أن توفيق الله (عز وجل) لا يتأتى لمتعالِ بعلمه، كما دعاهم إلى بذل مزيد من الجهد في تحصيل العلم ليكونوا منافحين عن الدين منافحة صحيحة، وأن يحل الفهم والتدقيق محل الحفظ والتلقين، ففي الحديث: “يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِينَ”.
 
و أكد  أن الوزارة قد أصدرت مجموعة من الكتب التي تناقش القضايا العصرية وتفتح أبوابًا كثيرة لإعمال العقل والفهم مثل الفهم المقاصدي للسنة، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، وتحت الطبع كتاب «فقه الدولة وفقه الجماعة».
 
 
 
 
 

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