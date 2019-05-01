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كفرالشيخ تتسلم "أطلس" بخرائط ممتلكات الأوقاف

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:02 ص
كفرالشيخ تتسلم "أطلس" بخرائط ممتلكات الأوقاف محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفرالشيخ هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تتسلم أطلس بخرائط جميع ممتلكات الأوقاف على مستوى مراكز المحافظة، والتى سيتم استغلالها بالتعاون مع وزارة الأوقاف لمنع التعدى عليها، وتعظيم استخدامها فى المنفعة العامة للمواطنين.

وأضاف طه، يأتى ذلك فى إطار البروتوكول المشترك الذى تم توقيعه مع وزارة الأوقاف، بشأن استغلال الأراضى المتنازع عليها بين المحافظة ووزارة الأوقاف، حرصاً على عدم ضياع أموال الدولة، وإقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة، مضيفا أنه طبقا للبروتوكول المتفق عليه، سيتم تقسيم العائد المادى من أى مشاريع سواء استثمارية أو نفع عام تتم على الأرض بكفرالشيخ سيتم تقسيمه مناصفة بنسبة 50% للمحافظة، و50% لوزارة الأوقاف.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه طبقا لتفعيل البروتوكول بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف، تم إمداد المحافظة بأطلس يضم خرائط جغرافية حديثة تحتوى على جميع الأبعاد والإحداثيات لجميع قطع الأراضى على مستوى مراكز وقرى المحافظة بالكامل، وبأحدث طريقة توقيع احداثيات طبقاً للنظام العالمى لرفع المساحة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يطالب جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على جذب استثمارات ومستثمرين، للصالح العام، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بأكبر الاستشاريين لوضع تصور كامل للمشروعات والتى من الممكن أن تقام على هذه الأراضى، والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها، مقدماً شكره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس سيد محروس رئيس هيئة الاوقاف المصرية، والمهندس محمود النجدى، مدير عام هيئة الأوقاف بكفرالشيخ، ولكل العاملين بهيئة الأوقاف على جهودهم المتميزة والمبذولة فى الحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل لأراضى الأوقاف بما يعود بالنفع العام على أبناء كفرالشيخ والتنمية بشكل عام.


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