"الفقى" يلتقى رئيس متاحف العلوم بلندن ويؤكدان أهمية التعاون لنشر الثقافة العلمية

الإسكندرية - جاكلين منير

التقى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، دام مارى، رئيس مجموعة متاحف العلوم فى بريطانيا، اليوم الأربعاء، مؤكدين أهمية التعاون فى نشر الثقافة العلمية، ودعم تواصل فئات المجتمع المتباينة مع العلوم، والتأكيد على أهمية التعليم فى هذا المجال.

وأشار بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، إلى أن "الفقى" أجرى جولة فى مختلف أرجاء المتحف فى لندن الذى يعد أحد أهم خمسة متاحف علمية فى بريطانيا، تجمعها إدارة واحدة، ومبادئ مشتركة تحت قيادة دام مارى.

واطلع الدكتور مصطفى الفقى بشكل خاص على الأنشطة العلمية القيمة التى تعد بمناسبة مرور خمسين عاما على هبوط مركبة الفضاء أبولو على سطح القمر فى 20 يوليو عام 1969، وسوف ينظم متحف العلوم العديد من الأنشطة العلمية التى تناسب مختلف الأعمار بهذه المناسبة خلال شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي، أهمية الثقافة العلمية، مشيرا إلى أن مكتبة الإسكندرية تولى أهمية خاصة لنشر العلوم، من خلال التعاون الكثيف مع المدارس، والانخراط فى العديد من الروابط العلمية دوليا، وتقديم أنشطة ومطبوعات عديدة فى هذا المجال، وقد قامت المكتبة بتحديث شامل للقبة السماوية منذ شهور.

وأضاف "الفقى"، أن متحف العلوم فى بريطانيا يرصد جانبا مهما من تطور الحضارة الإنسانية، ويشعر المرء عند تفقد أرجائه أن الإنسان حقق على مدار عقود طويلة تغييرا فى الحياة بفضل توالى الاكتشافات العلمية فى كافة المجالات، ودعا إلى الإفادة من خبرة المتحف فى تصميم برامج للتعلم تساعد على نشر الثقافة العلمية بين مختلف الأعمار، ومراعاة التباين بين الأفراد فى مستوى المعرفة بالعلوم.

وقدم "الفقى" للسيدة دام مارى عددا من أبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية هدية لمكتبة متحف العلوم فى لندن.