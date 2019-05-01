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إخلاء عقار بالزيتون من السكان لتنقيب مالكه عن الآثار.. صور

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:12 م
إخلاء عقار بالزيتون من السكان لتنقيب مالكه عن الآثار.. صور التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون
كتب سيد الخلفاوى
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أخلت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون  شمال القاهرة، العقار رقم 5 بشارع منير المتفرع من شارع سليم الأول، لقيام مالك العقار بالتنقيب عن الآثار وحفر المنور بعمق 11 متر وعرض 2 متر مما أضر بالحالة الانشائية بالعقار.
 
من جانبه أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، أنه عاين العقار وتأكد من وجود حفر للتنقيب عن الآثار، وأمر بإخلاء العقار دون المنقولات، للحفاظ على حياه المارة والسكان المجاورين.
 
وأضاف رئيس حى الزيتون أنه جارى عمل صلبات للعقار واتخاذ الاحتياطات لحماية أرواح المارة وحماية العقارات المجاورة والعرض على لجنة الإخلاءات بالمحافظة لاتخاذ اللازم.
 
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون (2)
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون 

التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون (3)
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون 

التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون (4)
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون 

التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون (5)
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون 

التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون (1)
التنقيب عن الآثار بعقار فى الزيتون 

 


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