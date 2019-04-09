شركة طيران إيرانية تبدأ رحلات مباشرة إلى فنزويلا..وصحيفة: تنقل شحنات مشبوهة

كتبت فاطمة شوقى

بعد اتهامها بنقل الأسلحة والعملاء السريين والمال إلى مناطق النزاع فى سوريا والعراق، قامت شركة "ماهان إير" الإيرانية المثيرة للجدل بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى فنزويلا، وذلك فى وقت تعبر فيه طهران عن دعمها لكاراكاس أمام المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد أقلعت أول رحلة مباشرة لهذه الشركة إلى كاراكاس، تقدر مدتها بـ16 ساعة طيران، من مطار الإمام خومينى الدولى فى طهران، وظهرت أمس الاثنين، كانت طائرة تابعة لشركة ماهان إير موجودة بالفعل فى مطار مايكيتيا الدولى، الذى يخدم العاصمة الفنزويلية وسبب بدء الرحلات الإيرانية إلى فنزويلا لا يزال غامضا.

وترى الصحيفة أن التوقع الوحيد لبدء هذه الرحلات فى هذا التوقيت الصعب لفنزويلا هو نقل هذه الرحلات شحنات مشبوهة من أسلحة ومخدرات إلى قطع صواريخ ودولارات مزيفة فى ظل أجواء الاضطراب الأمنى والرقابى التى تشهده فنزويلا.

ووفقا للمتحدث باسم منظمة الطيران المدنى الإيرانى، رضا يافرزاده، فإنه فى هذه الرحلة الأولى سافر مدير إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية فى ذلك البلد، محسن بحراند، ووفد رسمى أيضًا بهدف الحفاظ على حوار سياسى مع مسؤولى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو حول الوضع الحالى فى فنزويلا.

وانتقد السناتور الأمريكى ماركو روبيو، أحد أبرز منتقدى حكومة نيكولاس مادورو فى واشنطن، وصول شركة الطيران الإيرانية إلى كراكاس، وكتب على تويتر "ما لم تصبح إيران مصدرًا مفاجئًا للسياح، فهذا سبب آخر يجعل نظام مادورو يشكل تهديدًا للأمن الأمريكى".

وأشارت الصحيفة إلى أن فى يناير الماضى، حظرت حكومة ألمانية رحلات ماهان إير، لأنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية لإيران فى الأراضى الأوروبية، وتبعتها فرنسا قائلة إن الشركة الإيرانية تنقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى سوريا وغيرها لمناطق الشرق الأوسط.