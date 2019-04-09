رئيس البرلمان: لم ننته من صياغة تعديلات الدستور وستخرج بما يرضى الرأى العام

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس حتى الآن لم يننته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، قائلا "لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضى الرأى العام وجميع النواب".

جاء ذلك ردا على النائب جمال الشريف، الذى أعلن رفضه لمشروع التعديلات المُقترحة، لافتا إلى أن الأصل الذى لا خلاف عليه هو جوازية تعديل الدستور، مضيفا: "وما لا يجوز تعديله المبادئ الدستورية المستقرة التى نتجت عن تطور الحضارات، والدولة فى الفقه الدستورى تقوم على 3 سلطات مستقلة".

وقال الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المُنعقدالآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إن الحكم الأبدى أو طويل المدة يؤدى إلى كثير من الأمراض والعلل والآلام التى تصيب المصريين، قائلا: "أمل المصريين بعد ثورتين كان الحكم المؤقت، هل يجوز على الاعتداء على هذا الملجأ الدستورى".

وفيما يتعلق بتعديل نص المادة (200) من الدستور والتى تتعلق بصلاحيات القوات المسلحة فى الحفاظ على مدنية الدولة، قال النائب قمال الشريف: "كل الاحترام للمؤسسة العسكرية، لكن النص فى التعديلات يثير تساؤل عن الإجراءات والأطر التى تمكن الجيش من الحفاظ على الدولة المدنية والدستور، هذا نص مبهم وخطير، ما هى الإجراءات التى سوف تتخذها، نعيش فى ظل دولة يتم بنائها وتعود إلى الحياة من جديد، لسنا معارضين انما محبين لهذا الوطن، ولكن هناك مبادئ لا يجوز الاعتداء عليها".



































































