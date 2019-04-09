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خبير: الانخفاض الحاد لسهم أوراسكوم للاستثمار وراء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
خبير: الانخفاض الحاد لسهم أوراسكوم للاستثمار وراء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، أن الانخفاض الحاد لسهم شركة أورسكوم للاستثمار، وراء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول الاثنين، مما دفع المؤشر إلى المنطقة الحمراء، إذا أغلق المؤشر عند مستويات 15111 نقطة بعد عمليات بيع قوية من المستثمرين المصريين والعرب، مرجعا سبب تراجع أوراسكوم إلى إعلان الشركة عن خطة الاستحواذ على شركة النيل للسكر، والدعوة إلى جمعية عامة لزيادة رأس مال بقيمة تتجاوز 6 مليارات جنيه لتمويل الصفقة.

وتوقع مرتضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن يتحرك المؤشر بشكل عرضى بين مستويات 14950- 15300 نقطة، مضيفا أنه فى حالة اختراق مستوى 15300 من المتوقع أن يستهدف منطقة 15900-16000 نقطة، أما فى حالة كسر مستوى 14950 نقطة، فمن المتوقع أن يستهدف 14600 نقطة.

وعن أبرز القطاعات المتوقع أن تشهد المزيد من الارتفاعات حال كسر النطاق العرضى، رجح مرتضى، صعود قطاعات البنوك بقيادة سهم البنك التجارى الدولى، والعقارات بقيادة أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومجموعة طلعت مصطفى، الكيماويات بقيادة سهم شركة مصر لصناعة الكيماويات- كيما، الخدمات الماليه بقيادة المجموعة المالية هيرميس، القلعة للاستثمارات المالية.

 


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