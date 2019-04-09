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بدء التصويت فى انتخابات الكنيست.. منافسة بين نتنياهو وجنتس

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:01 ص
بدء التصويت فى انتخابات الكنيست.. منافسة بين نتنياهو وجنتس نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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توجه منذ قليل الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الكنيست رقم 21 لاختيار الحزب الجديد الذى سيشكل الحكومة القادمة.

ويواجه حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مواجهة حامية الوطيس مع بانى جنتس رئيس كتلة "الأبيض- الأزرق" وهو يرمز لعلم إسرائيل .

وتشير أخر استطلاعات الرأى تفوق حزب "جنتس" على الليكود بفارق 3 مقاعد كاملة إذ حصل الليكود على 29 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب" الأبيض- الأزرق" وفى حال تحقق هذه النتيجة على أرض الواقع فإن "جنتس" هو من سيشكل الحكومة الجديدة .

 

 


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