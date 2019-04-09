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السعودية ترحب بتصنيف أمريكا للحرس الثورى الإيرانى "منظمة إرهابية"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:44 ص
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا للحرس الثورى الإيرانى "منظمة إرهابية" روحانى والحرس الثورى
كتبت : رنا امين
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رحبت المملكة العربية السعودية على لسان مصدر مسئول بوزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية.

 

وأشار المصدر بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء إلى أن القرار الأمريكى خطوة عملية وجادة فى جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولى بضرورة التصدى للإرهاب المدعوم من إيران، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى موقفاً حازما بالتصدى للدور الذى يقوم به الحرس الثورى الإيرانى فى تقويض الأمن والسلم الدوليين.

 


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