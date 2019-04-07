ضبط 3 عناصر ظهروا بفيديوهات يحملون أسلحة نارية ومتهمين بقتل شخص وإصابة آخر بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط العناصر التى ظهرت فى واقعة بلطجة، وإطلاق نار على عناصر أخرى، على مواقع التواصل الاجتماعى، نتيجة خلافات الجيرة التى نشبت بينهم، والتى أسفرت عن سقوط قتيل ومصاب بقفط.

وكانت التحريات، أثبتت صحة واقعت تداول فيديو لمشاجرة بمركز قفط، واستقلال 5 عناصر لدراجة بخارية "تروسيكل" مدججين بالأسلحة النارية، وإطلاق النار بكثافة في وضح النهار، نتيجة خلافات بينهم وأسفرت عن مقتل "دكتور. ا" ، وإصابة "محمد.ا" بطلقات نارية.

وأفادت التحريات تمكن أجهزة الأمن بإشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمود حست من ضبط كل من "حسن ع م " وشقيقه على وأبناء عمومتهما "محمد س م" و"شاذلى م ص" ونجله من القلعة بقفط المتهمين بقتل الدكتور حسن حامد وإصابة محمد أشرف عمارى بطلقات نارية بأحد المنازل بمنطقة الشئون بقنا.

وأفادت التحريات بأنه بعد تم فحص الفيديوهات، وتحديد هوية تلك العناصر، وتحديد المسئولية الجنائية لكافة الأطراف الذين ظهروا بالفيديو، تم القبض عليهم أثناء اختبائهم بشقة سكنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، فى واقعة حمل أسلحة نارية، وأيضاً حول واقعة إطلاق النيران من سلاح آلى كان بحوزة المتهمين وترويع المواطنين.