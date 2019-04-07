video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة طلاب فلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز على مدرستهم

الأحد، 07 أبريل 2019 10:23 ص
إصابة طلاب فلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز على مدرستهم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرسة الخليل الأساسية فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة، وذلك أثناء وقوف الطلاب والمعلمين الفلسطينيين فى الطابور الصباحى، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالاختناق.

وقال مدير المدرسة عدنان دعنا - فى تصريح له اليوم - إن حالات الاختناق وصفت بعضها بالشديدة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد سكرتير المدرسة خليل إرفاعية أن جنود الاحتلال ومستوطنيه ينكلون بطلبة مدرسة الخليل الأساسية، أثناء توجههم ومغادرتهم للمدرسة على عدة حواجز ويخضعونهم للتفتيش.

وتعانى أكثر من 11 مدرسة فى محافظة الخليل من اعتداءات قوات الاحتلال على الطلاب وهيئة التدريس، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.

ويواجه مئات الأطفال الفلسطينيين من تلاميذ المدارس فى مدينة الخليل، والقرى المجاورة، منذ سنوات طويلة، انتهاكات صارخة لحقوقهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينصب حواجز عسكرية ويغلق شوارع فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال

الخليل

اصابه طلاب فلسطينيين

مدينه الخليل

الضفه الغربيه




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة