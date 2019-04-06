وزيرة الاستثمار تلتقى نائبة رئيس بنما لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة

كتب – عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت 6 ابريل 2019م مع إيزابيل سانت مالو، نائبة رئيس بنما، ووزيرة الخارجية، وذلك على هامش مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" فى البحر الميت بالأردن.

وبحث الحانبان، تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، خاصة فى قطاعات الزراعة والنقل البحرى، والتى تتميز بها بنما، وتبلغ حجم استثماراتها فى مصر نحو 213.6 مليون دولار، إضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادى، وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث تتمتع مصر وبنما بمزايا نسبية، ويمكنهما تحقيق مكاسب متبادلة مثل الزراعة والرى، بالإضافة إلى التعليم، وتبادل المزيد من برامج المنح الدراسية.

وناقش الجانبان، إنشاء مجلس استثمار مصري بنمي لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، ودعت الوزيرة، رجال الأعمال فى بنما إلى زيارة مصر، للتعرف على فرص الاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى خاصة محور قناة السويس، والذى يتضمن فرص استثمارية فى قطاع النقل البحرى وإدارة الموانئ، كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثى مع بنما فى إفريقيا فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجارى، خاصة فى مجالات تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار، وريادة الأعمال والتحول الرقمى.

وأكدت الوزيرة، أن مصر حريصة على تقوية علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول امريكا الجنوبية ومنها بنما لكونها بوابة بين الامريكتين الشمالية والجنوبية، وكذلك بين المحيطين الاطلنطى والهادئ بفضل القناة البنمية.

وأشارت نائبة رئيس بنما، إلى حرص بلادها على الاستثمار فى مجال النقل البحرى وإدارة الموانئ خاصة فى ظل ما تتميز به مصر من وجود قناة السويس وما تتميز به بنما فى وجود قناة بنما، والخبرات التي تتمتع بها في مجال الملاحة البحرية وإدارة الموانئ والمناطق اللوجستية، أخذا في الاعتبار مشروع التنمية في منطقة قناة السويس الذي سيساهم في تحويل منطقة القناة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون العربي اللاتيني.