فيديو.. التموين تطلق مشروع تطوير مصانع بنجر السكر لزيادة معدلات الإنتاج

كتب مدحت وهبة

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فيديو عن تطوير مصانع بنجر السكر تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وذلك تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر للعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى وسد فجوة الاستيراد من الخارج.



وتضمن الفيديو انطلاق المشروع القومى لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر من خلال رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من 14 ألفا إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، كما تقوم الشركة بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين ودعم التقاوى لهم، ﻭأنه من المستهدف إنتاج ما يقرب من مليون و450 ألف طن سكر من مصانع البنجر هذا العام، بعد زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بنجر، وتقرب من 600 ألف طن فدان بعدما كانت 450 ألف فدان.







وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، العضو المنتدب، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين، تم تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن يوميا، كما أنه من المستهدف أن يصل الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر المحلى إلى 87% فى عام 2020.