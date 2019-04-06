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غدا.. البورصة تحتفل بيوم اليتيم بحضور الشيخ علي جمعة

السبت، 06 أبريل 2019 10:00 م
غدا.. البورصة تحتفل بيوم اليتيم بحضور الشيخ علي جمعة محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تحتفل إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة افتتاح تداول غدا الأحد، بيوم اليتيم بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، بمقر البورصة بوسط البلد فى تمام الساعة 9.30 صباحا.
 
وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية، قد ربح نحو 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى،  ليغلق عند مستوى 830.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.95% عن الأسبوع السابق. 
   
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 423.3 مليار جنيه إلى 436.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.9 مليار جنيه إلى 271.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 693.2 مليار جنيه إلى 708.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.
 
 

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