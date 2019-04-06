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صور.. جمعية رسالة تحتفل بيوم اليتيم تحت شعار "احنا أملهم"

السبت، 06 أبريل 2019 12:39 م
صور.. جمعية رسالة تحتفل بيوم اليتيم تحت شعار "احنا أملهم" جمعية رسالة تحتفل بيوم اليتيم
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نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم تحت شعار "احنا أملهم"، بمشاركة 1000 طفل من دور الرعاية المختلفة للأطفال الأيتام .

وحرصت الجمعية، على تقديم دور تطوعى هام فى دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع، من خلال التطوع ومشاركة 450 متطوعا من رسالة فى الحدث لتنظيمه.

أقيم الاحتفال فى قرية كوين لاند، حيث تم  خلاله توزيع الوجبات الجافة والساخنة على الأطفال، وتوفير كافة الألعاب وأدوات الترفيه المختلفة لإسعاد الأطفال فى هذا اليوم.

وأكدت الجمعية أن  يوم اليتيم لدى رسالة يعتبر محطة لجذب الشباب، لممارسة العمل التطوعى من خلال نشأة روابط عاطفية بينهم وبين الأطفال فى المستقبل للإشارة لأهمية التطوع فى دمج هؤلاء الأطفال، ورعايتهم الرعاية الصحيحة، والسليمة وتقويمهم وسلوكهم فهم جيل المستقبل.

يعد هذا اليوم، من كل عام بمثابة الانطلاقة الجديدة، مع أطفال جدد لممارسة التطوع، من جانب رسالة فى هذه الدور الخارجية من الرعاية.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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