شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه يوما تلو الآخر تتكشف فضائح حاشية أمير الإرهاب تميم بن حمد، فبطانة السوء التي يتفاخر بالمستوى التعليمي العالي، انكشفت حقيقتها بعدما بدأ ظهور التزييف والتزوير تباعا، ليتضح أن بعض المسؤولين القطريين وأبناءهم حصلوا على شهادات من جامعات وهمية غير موجودة على أرض الواقع.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،"مغردون عرب وقطريون فضحوا بالمستندات حاشية تميم الذين يتفاخرون دائما بهذه الشهادات"، مؤكدين عبر هاشتاج "هلكوني" بعد البحث والتحري أن هذه الجامعات التي ادعوا أنهم حصلوا على شهادات عليا منها هي مجرد أسماء لجامعات وهمية، مشيراً إلى أن المغردون طالبوا وزير التعليم في قطر بمراجعة هذه الشهادات والتأكد من حقيقتها، معبرين عن سخطهم من حماية المزور الذي سرق المال العام.

وأكد التقرير، أن المغردون شنوا هجوما على الجهات الرقابة في قطر التي تتجاهل مثل هذه الحالات المنتشرة بشكل كبير بين أبناء الساسة والدبلوماسيين؛ بل إنهم يتقلدون مناصب قيادية في الإمارة الصغيرة من خلال هذه الشهادات، بينما الواقع يؤكد أنهم لا يمتلكون أي مؤهلات حقيقية تتناسب مع وظائفهم.

وشدد التقرير، أن حاشية تنظيم الحمدين اتخذت من التزوير وسيلة لتحقيق أمجاده الوهمية، حيث أدت حماقته إلى الاعتماد على متخصصين مزيفين لإدارة دويلته الصغيرة، بعدما حصلوا على شهاداتهم العلمية من جامعات وهمية، لافتاً إلى هؤلاء المسؤولون الذين اعتمد عليهم تميم لإدارة شؤون ومصالح الشعب القطري، اكتفوا بالدراسة عبر الإنترنت ليفوزوا بالمناصب القيادية، إذ إن النظام القطري تعمد تجاهل التأكد من كفاءتهم العلمية.

وتابع، "نماذج شهادات الجامعات التي انتشرت بين المغردين غير معترف بها في قطر، إذ سبق أن اعترف المجلس الأعلى للتعليم في قطر بخلو قوائمه الرسمية المعتمدة للجامعات من الجامعات الوهمية".