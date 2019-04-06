video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 ص
شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه يوما تلو الآخر تتكشف فضائح حاشية أمير الإرهاب تميم بن حمد، فبطانة السوء التي يتفاخر بالمستوى التعليمي العالي، انكشفت حقيقتها بعدما بدأ ظهور التزييف والتزوير تباعا، ليتضح أن بعض المسؤولين القطريين وأبناءهم حصلوا على شهادات من جامعات وهمية غير موجودة على أرض الواقع.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،"مغردون عرب وقطريون فضحوا بالمستندات حاشية تميم الذين يتفاخرون دائما بهذه الشهادات"، مؤكدين عبر هاشتاج "هلكوني" بعد البحث والتحري أن هذه الجامعات التي ادعوا أنهم حصلوا على شهادات عليا منها هي مجرد أسماء لجامعات وهمية، مشيراً إلى أن المغردون طالبوا وزير التعليم في قطر بمراجعة هذه الشهادات والتأكد من حقيقتها، معبرين عن سخطهم من حماية المزور الذي سرق المال العام.

وأكد التقرير، أن المغردون شنوا هجوما على الجهات الرقابة في قطر التي تتجاهل مثل هذه الحالات المنتشرة بشكل كبير بين أبناء الساسة والدبلوماسيين؛ بل إنهم يتقلدون مناصب قيادية في الإمارة الصغيرة من خلال هذه الشهادات، بينما الواقع يؤكد أنهم لا يمتلكون أي مؤهلات حقيقية تتناسب مع وظائفهم.

وشدد التقرير، أن حاشية تنظيم الحمدين اتخذت من التزوير وسيلة لتحقيق أمجاده الوهمية، حيث أدت حماقته إلى الاعتماد على متخصصين مزيفين لإدارة دويلته الصغيرة، بعدما حصلوا على شهاداتهم العلمية من جامعات وهمية، لافتاً إلى هؤلاء المسؤولون الذين اعتمد عليهم تميم لإدارة شؤون ومصالح الشعب القطري، اكتفوا بالدراسة عبر الإنترنت ليفوزوا بالمناصب القيادية، إذ إن النظام القطري تعمد تجاهل التأكد من كفاءتهم العلمية.

وتابع، "نماذج شهادات الجامعات التي انتشرت بين المغردين غير معترف بها في قطر، إذ سبق أن اعترف المجلس الأعلى للتعليم في قطر بخلو قوائمه الرسمية المعتمدة للجامعات من الجامعات الوهمية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معارض يفضح "تنظيم الحمدين".. ويطالب الأسرة القطرية الحاكمة بمواجهة "تميم"

فضائح قطر تتوالى.. تقرير أمريكى يفضح تمويل الدوحة لـCNN.. مدير مركز الكشف عن الإرهاب يؤكد إنفاق الملايين على محللى الأمن القومى لخدمة مصالحها.. ود"انييل جرينفيلد" يتهم واشنطن بوست بالترويج لإرهاب تميم

شاهد.."مباشر قطر" تفضح دعم تميم بن حمد للمجاز البشرية فى اليمن

بعد فشل منابرها الإعلامية فى تجميل صورتها.. الدوحة تتبع مخططا جديدا لغسل سمعتها أوروبيًا عبر تمويل مشروعات بالملايين من الصندوق السيادى القطرى.. وانتفاضة للمعارضة الفرنسية لمواجهة تغلغل نفوذ تميم

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح مخططات تميم فى أستراليا والملاحقات الأمنية له

جرائم تميم

تميم بن حمد

مباشر قطر

التعليم القطرى

فضائح قطر

اخبار قطر




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة