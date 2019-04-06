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الإعدام لعامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى حلوان

السبت، 06 أبريل 2019 12:17 م
الإعدام لعامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى حلوان إعدام - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية.

 

وتعود أحداث الواقعة  بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "صفاء ت"، عاملة بمستشفى على سرير غرفة النوم، ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالرقبة، وعُثر بجوارها على آلة حادة بلطة حديدية مستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبسؤال نجلتها "ح.م"، طالبة، قررت أنها حال تواجدهما بمسكنهما بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بين والدتها المتوفاة ووالدها "ماهر. م"، عامل، تعدى على أثرها الأخير على والدتها باستخدام آلة حادة "بلطة حديدية" محدثاً إصابتها التي أودت بحياته.

 

وتبين من التحريات صحة ما جاء بأقوال نجلة المجني عليها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجلته اعترف بارتكاب الواقعة.


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