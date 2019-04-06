video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران.. "سيلفى الفيضان" يتسبب فى مقتل 3 بنهر أثناء التنزه

السبت، 06 أبريل 2019 05:55 م
إيران.. "سيلفى الفيضان" يتسبب فى مقتل 3 بنهر أثناء التنزه سلفى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تسببت صورة سيلفى فى مقتل 3 من غرقا فى إيران بنهر "كره بس" كانوا يتنزهون فى قرية كره بمدينة بوشهر قاموا بالتقاطها أثناء اجتياح الفيضانات القرية.

وكانت الصورة حديث وسائل التواصل الاجتماعى على تويتر للأشخاص الثلاث الذين لقوا حتفهم بعد انزلاقهم فى المياه الجارفة للسيول.

وللأسبوع الثالث تواصل الأمطار الغزيرة هطولها وتسبب في فيضانات عارمة ضربت أقاليم إيران الشمالية والجنوبية الغربية واجتاحت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 70 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران سيول ودمار ونووى يتبخر.. دمار الفيضان أخرج ظريف عن صمته مع خصوم طهران.. مهندس الصفقة للأوروبيين: عجزتم عن الالتفاف على العقوبات.. واشنطن وطهران يرقصان على جثث قتلى الكوارث.. وترامب يتوعد بمزيد من الضغوط

فيضانات مدمرة فى إيران وضحايا وخسائر بالملايين

فيضانات مدمرة فى إيران وضحايا وخسائر بالملايين × 40 صورة

فيديو.. سيول تدمر السكك الحديدية جنوب غرب إيران وارتفاع الضحايا لـ70 قتيلا

فيديو.. فيضان وخراب ديار.. للأسبوع الثالث سيول إيران ترفع حدة التراشق بين روحانى والحرس الثورى.. الحرس ينتقد أداء الحكومة فى إغاثة منكوبى "بلدختر".. مدن تختفى وارتفاع القتلى لـ62شخصا.. والكويت تتحرك للإغاثة

سلفى

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

فيضانات ايران

سيول

اخبار العالم

سيلفى




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة