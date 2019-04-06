إيران.. "سيلفى الفيضان" يتسبب فى مقتل 3 بنهر أثناء التنزه

تسببت صورة سيلفى فى مقتل 3 من غرقا فى إيران بنهر "كره بس" كانوا يتنزهون فى قرية كره بمدينة بوشهر قاموا بالتقاطها أثناء اجتياح الفيضانات القرية.
وكانت الصورة حديث وسائل التواصل الاجتماعى على تويتر للأشخاص الثلاث الذين لقوا حتفهم بعد انزلاقهم فى المياه الجارفة للسيول.
وللأسبوع الثالث تواصل الأمطار الغزيرة هطولها وتسبب في فيضانات عارمة ضربت أقاليم إيران الشمالية والجنوبية الغربية واجتاحت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 70 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.
🔴سلفی سه نفر را به کام مرگ کشاند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری: اعضای چند خانواده برای تفریح به روستای کره رفتهاند که ۳ نفر از آنها هنگام گرفتن سلفی در رودخانه کرهبس غرق شدند. pic.twitter.com/7XhG6N1AKO— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 6, 2019
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