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حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:54 م
حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات بالجيزة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكى وبيعها لعملائهم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، وأرشدوا عن عدد منها، وجارى مناقشتهم للتوصل لحصيلة السرقات المرتكبة، وحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة للتحقيق.

 

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