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انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد اكتمال النصاب القانونى

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:24 م
انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد اكتمال النصاب القانونى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة، انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، فى الدعوة الثانية لها، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها

ومن المقرر أن تناقش العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

 وتفتح نقابة الأطباء باب شراء سيارة بالتقسيط، لـ100 سيارة، على أن يتم اختيار أول مائة طبيب يسحب الملف، خلال فعاليات الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية بالنقابة، مشيرة إلى أن الحد الأقصى هو 200 ألف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب، على أن يسدد للنقابة نسبة 20% على الأقل من قيمة السيارة كمقدم، ويقسط الباقى على 55 شهرًا كحد أقصى بفائدة سنوية 8%.


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