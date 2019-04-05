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إحباط تهريب 600 كيلو بانجو عبر قناة السويس وترويجها على العملاء

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:15 م
إحباط تهريب 600 كيلو بانجو عبر قناة السويس وترويجها على العملاء المواد المخدرة المضبوطه
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد كبار مهربى المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لمحاولته نقل كمية من مخدر البانجو وزنت 600 كيلو جرام من منطقة شرق قناة السويس لترويجها على عملائه.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وضبط القائمين على عمليات الجلب والتهريب والترويج.

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية، واعتزامه تهريب كمية كبيرة لمخدر "البانجو" من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق داخل مخازن سرية، أُعدت خصيصاً لهذا الغرض بالجزء الأسفل لإحدى الحافلات قيادته، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى "مسجل خطر - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج" سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة آخرهم قضية "تبديد".

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه بالحافلة بالقرب من مدخل معدية رقم 6 بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ("200" مائتى لفافة لمخدر البانجو وزنت "600" ستمائة كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد (2) هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار وترويجه على عملائه، واستخدامه للحافة لتسهيل إخفاء ونقل وتهريب المخدر الضبوط على النحو الذى أكدته التحريات، ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المضبوطات من المواد المخدرة
المضبوطات من المواد المخدرة

 

متهم
متهم

 


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