إحالة مسجل وشقيقه لمحكمة الجنح بتهمة سرقة المساكن والمتاجر فى الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل برئاسة محمود حمدى، بإحالة مسجل خطر وشقيقه لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الباب.

وأكدت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الساحل، أن المتهم الأول سبق اتهامه فى (33) قضية سرقة مساكن ومتاجر بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهم وألقت القبض عليه وبحوزته فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده ضبط رجال المباحث بعض المسروقات فى مسكنه وأكد أن الباقى لدى شقيقه المقيم فى دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

و بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس داهمت قوة المتهم الثانى وألقت القبض عليه وبحوزته "8 شاشات ، 2 شاشة كمبيوتر ، 2 جهاز كمبيوتر ، 3 أجهزة لاب توب".

وبمواجهته اعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات جرائم سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة.