أمن الجيزة ينجح فى تنفيذ 17 حكما قضائيا فى حملة بمنطقة الهرم الأثرية

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية على المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 مشتبه بهم، وتنفيذ 17 حكم قضائى، وضبط 2 خيال وجمال، و3 متسولين وبائع متجول.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات التجارية.

وواصل ضباط مباحث التموين حملاتهم على الأسواق والمحلات والمطاعم، حيث أسفرت حملة عن تحرير 89 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.