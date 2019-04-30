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وزير الأوقاف يوجه التحية لعمال مصر فى عيدهم: الأوطان تبنى بالجهد والعرق

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:15 م
وزير الأوقاف يوجه التحية لعمال مصر فى عيدهم: الأوطان تبنى بالجهد والعرق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية لعمال مصر فى عيدهم، حيث قال: "فى عيد العمال نوجه تحية لكل عامل متقن جاد فى عمله ولكل وطنى مخلص بات كالا من عمل يده آكلاً، معليًا لقيمة العمل، مؤديًا أمانته فيه، فالعمل عز وشرف لذاته من جهة، وكفاية عن الحاجة وذل السؤال من جهة أخرى".
 
وأضاف وزير الأوقاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عدم الوفاء بحق العمل خيانة للدين والوطن والضمير الحى، وإذا كان من أخص صفات شهر الصوم أنه يعلمنا حسن المراقبة لله تعالى، فهذه المراقبة غير قابلة للتجزئة، بأن نراقب الله سبحانه وتعالى  في صيامنا ولا نراقبه في سائر أعمالنا الأخرى، أو أن نكون سلبيين تجاه المهملين والمقصرين، فالساكت عن الحق شريك في الباطل، والساكت على الإهمال شريك فيه.
 
وأوضح أن الأوطان تبنى بالجهد والعرق لا البطالة أو الإهمال أو الكسل، متابعًا: "ديننا الحنيف لم يأمرنا بالعمل فحسب إنما أمرنا بأقصى درجات الإجادة والإتقان".
 
 
 
 

 


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