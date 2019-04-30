الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين بالقدس ويصيب عددا من الفلسطينيين بجروح

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هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، اليوم /الثلاثاء/، منزلين فى حى ياصول ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، فيما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح متفاوتة، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال تصديهم لعملية الهدم.

وبحسب مركز معلومات (وادى حلوة)، فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على أهالى حى ياصول بسلوان أثناء تصديهم لآليات الاحتلال، التى تأهبت لهدم منزلين بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت سابقا قرارات تقضي بهدم كافة منازل الحي، وعددها 84 منزلا، بحجة البناء دون ترخيص، وبزعم أن المنطقة أعلن عنها مناطق خضراء وحدائق عامة.

وردت محكمة الاحتلال العليا قبل أسابيع الاستئناف، الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت التجارية في الحي المستهدف ببلدة سلوان ضد قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية بحق أربعة منازل سكنية وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول، فيما أكدت لجنة حي وادي ياصول أن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 84 منزلا بعد رفض الاستئناف.

وكان مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران قد كشف عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%، مشيرا إلى أنه تم هدم 15 منزلا و3 منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هدم ذاتيا بالقوة.

وقال جبران "إن سلطات الاحتلال أعلنت عن مساحات واسعة جدا في القدس بعد احتلالها أراض غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعط تراخيص بناء جديدة، مشيرا إلى أنه تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد".

وعلى جانب أخر، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، النار اليوم الثلاثاء عدة مرات على قوارب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة، وهي داخل مساحة 6 أميال بحري دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومي على الصيادين في بحر قطاع غزة، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال ومصادرة قوارب، وذلك في الوقت الذي قررت فيه إسرائيل صباح اليوم تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال، بحجة إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن أعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، مضيفا أن القرار يأتي ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، متهما حركة الجهاد الإسلامي المسئولية عن إطلاقها وفق قوله.